Hoher Druck auf Sahin: "Wir müssen wieder aufstehen"

Nuri Sahin verschwand in der Sekunde des Abpfiffs zutiefst frustriert in der Kabine. In der Liga läuft es nicht, in der Champions League setzte es fünf Tore von Real Madrid - und jetzt verschärft das Zweitrunden-Pokalaus die Krise bei Borussia Dortmund noch. Der unerfahrene Trainer gerät immer heftiger unter Druck.