HSV-Fan Grieß trifft gegen seinen Lieblingsklub

Ein etwas mulmiges Gefühl hätte sich bei Yannick Grieß schon einstellen können. Schließlich ist der Kapitän des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens bekennender Fan und Mitglied des Hamburger SV. Wäre sein Führungstor in der 53. Minute der einzige Treffer im Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals geblieben, wäre die Stimmung beim Bundesliga-Rückkehrer eine Woche vor dem Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach richtig im Keller gewesen.

Darüber machte sich Grieß während der 120 Minuten natürlich keine Gedanken - im Gegenteil. Das Tor gegen seinen Lieblingsklub sei "einer der schönsten Momente meiner Karriere" gewesen, versicherte der 29-Jährige bei Sky nach der unglücklichen 1:2 (1:1, 0:0)-Niederlage im Sportpark Husterhöhe nach Verlängerung. Er habe sich während der Begegnung nur Gedanken gemacht, ob das "wirklich real" sei: "Das war ein riesiges Fußball-Fest. Der HSV hat sich an uns die Zähne ausgebissen."

Doch für die Sensation reichte es nicht, da ab der 75. Minute beim krassen Außenseiter zusehends die Kräfte schwanden. Guilherme Ramos (90.+2) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (100.) drehten so noch die Begegnung. "Natürlich ist man aktuell enttäuscht. Aber wir können mega stolz sein. Wir können 2:0 in Führung gehen", sagte Daniel Paulus. Für den Fan Grieß war es mit Blick auf die HSV-Saison vielleicht besser, dass dies nicht passiert ist.