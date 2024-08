Kloses FCN schlägt Saarbrücken

Anzeige

Trainer Miroslav Klose und sein 1. FC Nürnberg haben den nächsten märchenhaften Lauf des 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gleich zum Auftakt verhindert. Der Fußball-Zweitligist setzte sich beim Halbfinalisten der Vorsaison 5:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Christian Mathenia parierte im Elfmeterschießen gegen Saarbrückens Manuel Zeitz, dann sorgte Rafael Lubach für die Entscheidung.

In der Anfangsphase hatte Michael Sevcik (12.) den Führungstreffer für den Favoriten erzielt - und dieser war äußerst sehenswert. Der Tscheche traf aus rund 20 Metern ins linke obere Eck und ließ Phillip Menzel im Saarbrücker Tor keine Chance. Kurz vor Schluss konterte Kai Brünker (80.) artistisch.

Mit der Führung im Rücken verwaltete der Favorit das Spiel, ohne größeres Risiko einzugehen. Saarbrücken blieb so in Schlagdistanz, hatte aber große Mühe, für Torgefahr zu sorgen. Erst nach einer guten Stunde hatte Saarbrücken die erste nennenswerte Chance: Simon Stehle (57.) scheiterte jedoch an Mathenia.

Ondrej Karafiat (74.) hätte wenig später auf 2:0 für Nürnberg erhöhen können. Seinen Kopfball wehrte Menzel ab.

Das rächte sich: Die Saarbrücker, die im Vorjahr unter anderem Bayern München und Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatten, glichen durch Brünkers fulminanten Schuss im Fallen aus.