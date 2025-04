Letzte Titelchance Bundesliga: Bayer will "alles reinwerfen"

Champions League? Krachendes Aus im Achtelfinale gegen Bayern München. DFB-Pokal? Blamage im Halbfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld. Bayer Leverkusen steht ein Jahr nach dem Double-Gewinn vor einer titellosen Saison - der Fokus der Werkself liegt jetzt voll auf dem Endspurt in der Bundesliga. "Wut und Enttäuschung sind auch Emotionen, die man in etwas Gutes verwandeln kann", sagte Kapitän Lukas Hradecky nach dem 1:2 (1:2) in Bielefeld.