Leverkusen muss im DFB-Pokal auf Puerta verzichten

Anzeige

Mittelfeldspieler Gustavo Puerta von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verpasst das Pokalspiel bei Regionalligist Teutonia Ottensen am Samstag. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat sich der 20-Jährige am Sonntag einer Hand-OP unterzogen, nachdem er sich im Trainingslager eine Mittelhandfraktur zugezogen hatte.

Der Eingriff lief nach Vereinsangaben ohne Komplikationen. Eine genau Ausfallzeit nannte der Verein nicht. Der Kolumbianer war im Winter zu Bayer gewechselt, verbrachte die abgelaufene Rückrunde aber leihweise beim 1.FC Nürnberg.