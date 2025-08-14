Mainzer Vorfreude vor dem Start: "Das ist perfekt"

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 lässt sich vom eng getakteten Terminkalender zum Saisonstart nicht abschrecken. "Das ist perfekt, einen Start wie diesen zu haben", sagte der 50-Jährige vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montag (18.00 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden, "fünf Spiele, das wird Spaß machen."

Durch die Teilnahme an den Play-offs zur Europa League wird Mainz zu Beginn der neuen Runde fünf Partien in 14 Tagen absolvieren - mit dem Antrag auf Verlegung des Pokalmatches war der Klub mehrfach gescheitert. Die nun zu Ende gehende Vorbereitungsphase stimmt Henriksen dennoch positiv: "Es war wirklich gut", freute sich der Däne, "alle sind zurück, alle sind fit. Unser Reha-Coach ist arbeitslos", scherzte er. Mit überraschenden Abgängen vor Transferschluss rechnet Henriksen nicht mehr, "ich denke, dass meine Spieler bleiben wollen", sagte er.

Auf den Pokalgegner Dresden blickt der FSV-Trainer mit viel Respekt. Obwohl der Zweitligaaufsteiger in den ersten beiden Ligapartien ohne Punkte blieb, "haben sie zwei sehr gute Spiele gehabt", sagte Henriksen, betonte aber gleichwohl: "Natürlich müssen wir dieses Spiel gewinnen."