Neue Liebe Pokal? Der FC Bayern will nach Berlin

Rekordsieger Bayern München will sich nach Jahren des Frustes noch einmal neu in den DFB-Pokal verlieben. "Wir wissen, wie schön es ist, in Berlin den Pokal zu gewinnen, wie geil die Erfahrung ist. Da wollen wir dieses Jahr unbedingt hin", sagte Konrad Laimer vor dem Zweitrundenspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Bayern standen seit ihrem Triumph 2020 nicht mehr im Pokalfinale, in den vergangenen vier Saisons kam das Aus spätestens in der Runde der letzten acht. Besonders die Pleiten beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken 2023 und bei Holstein Kiel 2021 blieben in Erinnerung. Auch ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach war extrem schmerzhaft.

"Wie schnell man im Pokal raus sein kann, haben wir letztes Jahr erst wieder erlebt", betonte Laimer mit Bezug auf die Saarbrücken-Blamage. "Das macht keinen Spaß." Auch Sportvorstand Max Eberl forderte unmissverständlich den Einzug ins Achtelfinale: "Wir fahren dahin und wollen weiterkommen."