Pokal: Leverkusen gegen Köln am 5. Februar live in der ARD

Das rheinische Derby zwischen Double-Gewinner Bayer Leverkusen und dem Zweitligisten 1. FC Köln im Viertelfinale des DFB-Pokals wird am 5. Februar live in der ARD übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach der Abstimmung mit den TV-Partnern am Mittwoch bekannt. Den Auftakt der macht ebenfalls in der ARD das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg am 4. Februar. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr und werden zudem bei Sky gezeigt.