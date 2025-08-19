Nach seinem Siegtor gegen Dynamo Dresden (1:0) im DFB-Pokal veröffentlichte Nadiem Amiri von Mainz 05 auf Instagram wüste Beschimpfungen gegen ihn.

In seiner Story teilte der 28-Jährige ein Foto von einer Privatnachricht, in der ein Nutzer sowohl Amiri selbst als auch seine Mutter aufs Übelste beleidigte, auch mit fremdenfeindlicher Sprache.

"Keine Worte mehr für so Menschen", schrieb Amiri zu dem Foto. Zuvor war Amiri gegen den Zweitligisten Dresden mit einem sehenswerten Freistoßtor zum Matchwinner geworden.