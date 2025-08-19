Fußball
Rassismus-Skandale im DFB Pokal: Nadiem Amiri macht nach Siegtor Beleidigungen im Netz öffentlich
Nach seinem Siegtor gegen Dynamo Dresden (1:0) im DFB-Pokal veröffentlichte Nadiem Amiri von Mainz 05 auf Instagram wüste Beschimpfungen gegen ihn.
In seiner Story teilte der 28-Jährige ein Foto von einer Privatnachricht, in der ein Nutzer sowohl Amiri selbst als auch seine Mutter aufs Übelste beleidigte, auch mit fremdenfeindlicher Sprache.
"Keine Worte mehr für so Menschen", schrieb Amiri zu dem Foto. Zuvor war Amiri gegen den Zweitligisten Dresden mit einem sehenswerten Freistoßtor zum Matchwinner geworden.
DFB Pokal: Nicht nur Amiri rassistisch beleidigt
Amiris Beispiel war nicht der erste Fall von öffentlich gewordenen, diskriminierenden Beleidigungen am Pokalwochenende.
Sowohl der Schalker Christopher Antwi-Adjei beim Auswärtsspiel in Leipzig als auch ein Ersatzspieler des 1. FC Kaiserslautern (in Potsdam) waren während ihrer Partien von dem Rängen aus rassistisch beleidigt worden.
FIFA-Boss Gianni Infantino nahm die beiden Vorfälle zur Kenntnis und stellte als Konsequenz den Deutschen Fußball-Bund (DFB) unter Beobachtung.