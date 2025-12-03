- Anzeige -
DFB-Pokal

Union Berlin vs. FC Bayern: "Lächerlich und gegen jeden Sportsgeist" – Netzreaktionen zum DFB-Pokal

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 17:59 Uhr
  • ran.de

Der DFB-Pokal-Abend in Berlin lieferte ein Achtelfinale, das weniger wegen der spielerischen Qualität als wegen der Schiedsrichterentscheidungen in Erinnerung bleibt.

Im Achtelfinale des DFB-Pokal trafen der FC Bayern und Union Berlin aufeinander. Die Partie endete 3:2 für Bayern. Im Mittelpunkt standen vor allem die Entscheidungen des Schiedsrichters.

Alle fünf Tore fielen nach Standardsituationen. Zwei der Bayern-Treffer entstanden durch Eigentore von Union. Union Berlin erzielte seine beiden Tore jeweils per Strafstoß.

Beide Elfmeter für Union wurden von Leopold Querfeld verwandelt. Die Szenen rund um die Standards und Strafstöße prägten den Verlauf der Begegnung.

Das Spiel war über weite Strecken von vielen Unterbrechungen geprägt und entwickelte nur wenige längere, zusammenhängende spielerische Aktionen.

In den sozialen Medien standen vor allem die vielen Schiedsrichterentscheidungen im Mittelpunkt und sorgten für zahlreiche Kommentare. ran zeigt die Netzreaktionen.

