Anzeige Im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen sich heute RB Leipzig und Borussia Dortmund gegenüber. So könnt ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.Einen Einblick interessante Statistiken zur Partie und zum Wettbewerb liefert euch unser Datencenter. Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

Anzeige

UPDATE, 5. April, 22:45: Leipzig wirft schwachen BVB aus dem Pokal Titelverteidiger RB Leipzig hat seine Ambitionen im DFB-Pokal dominant untermauert und die Hoffnungen von Borussia Dortmund auf die begehrte Trophäe zerstört. Vier Tage nach der bitteren Ligapleite gegen den FSV Mainz 05 zog die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit einem 2:0 (1:0) gegen den erstaunlich schwachen BVB ins Halbfinale ein - für die Dortmunder war es nach dem Sturz von der Tabellenspitze der nächste Nackenschlag. Nationalstürmer Timo Werner (22.) und Willi Orban (90.+8) schossen die Sachsen in die nächste Runde und sorgten nach drei Pflichtspielniederlagen inklusive Champions-League-Aus wieder für ein Erfolgserlebnis. Erst am Samstag hatten die Leipziger im Rennen um die Königsklassen-Plätze ein 0:3 in der Bundesliga gegen Mainz kassiert. Dortmund musste nach dem schmerzhaften 2:4 beim FC Bayern den nächsten herben Rückschlag auf der Titeljagd einstecken, der BVB hatte seine einzigen ernsthaften Torchancen durch Donyell Malen in der 90. Minute und Jamie Bynoe-Gittens in der Nachspielzeit. Die Einzelkritik zum Spiel. Der Spielbericht zum Sieg der Leipziger.

UPDATE, 5. April, 21:35: RB Leipzig vs. BVB - Halbzeit 1:0 Leipzig führt zur Pause gegen den BVB mit 1:0. Die erste Halbzeit war extrem einseitig. Die Hausherren waren die klar bessere Mannschaft. Dortmund war in allen Belangen deutlich unterlegen. RB kam schon früh zu vielen Chancen. Die Sachsen setzten ihre Gegner durch hohes Pressing und aggressives Gegenpressing unter Dauerdruck. Der BVB war davon überfordert. Nach 22 Minuten belohnten sich die Leipziger durch Werner. Zur Halbzeit hätten aber eigentlich mehr Tore für RB zu Buche stehen müssen. Es hat nur die Effektivität gefehlt. Ansonsten war es eine perfekte Halbzeit der Gastgeber. Dortmund muss sich enorm steigern, wenn die DFB-Pokal-Reise nicht heute enden soll. Hier geht es zum LIVETICKER.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

UPDATE, 5. April, 19:45: RB Leipzig vs. BVB - die Aufstellungen Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So gehen die Teams in das Spiel. RB Leipzig: Und der BVB:

RB Leipzig vs. BVB live im TV, Livestream und Liveticker Im vergangenen Jahr setzte sich RB Leipzig im Endspiel des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg durch. Nun geht's bei der Mission Titelverteidigung am 5. April 2023 (heute) im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Um 20:45 Uhr bestreiten die beiden Bundesligisten das abschließende Spiel in der Runde der letzten Acht. Die jüngsten Ergebnisse waren sowohl für RB als auch für den BVB herbe Rückschläge. Leipzig unterlag Mainz 05 in der Bundesliga mit 0:3, Dortmund kassierte im "Klassiker" beim FC Bayern München eine 2:4-Pleite.

Anzeige

Anzeige BVB zu Gast in Leipzig: DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker "Ich nehme die Jungs intern richtig in die Pflicht, weil wir ein paar Dinge wirklich besser machen müssen. Und die Jungs machen den Eindruck, dass sie das auch selber erkannt haben und so sehen", so RB-Trainer Marco Rose, der mit seinem Team zuletzt drei Spiele in Folge verlor, vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. "Wir wissen, wie schwer es in Leipzig war und auch vor ein paar Wochen hier beim Heimspiel. Aber wir wissen auch, was wir tun müssen, um dieses Spiel morgen zu gewinnen", gab sich BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz selbstbewusst. Bei den Schwarz-Gelben fällt Innenverteidiger Nico Schlotterbeck definitiv aus, der Nationalspieler verletzte sich im Duell mit dem FCB. Karim Adeyemi fehlt aufgrund einer Rotsperre, Julien Duranville ist zudem angeschlagen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Giovanni Reyna, Thomas Meunier und Sebastien Haller. Nicht zur Verfügung stehen auf Seiten von RB Peter Gulacsi, Abdou Diallo, Xaver Schlager und Angreifer Christopher Nkunku. Wichtige Neuigkeiten zum BVB und RB findet ihr auf unseren Newsseiten zur Bundesliga und zum DFB-Pokal. Schaffen beide Teams die Qualifikation für die Champions League? Tippt die Rückrunde bis zum 34. Spieltag im Bundesliga-Tabellenrechner durch und findet es selbst heraus! RB Leipzig - Borussia Dortmund heute live: Wann und wo findet das DFB-Pokal-Viertelfinale statt? Ausgetragen wird das Match zwischen Leipzig und Dortmund in der Red-Bull-Arena. Anpfiff ist am 5. April um 20.45 Uhr.

RB Leipzig vs. BVB: Wer überträgt das DFB-Pokal-Viertelfinale heute live im Free-TV? Heute Abend ist das ZDF für die Übertragung im Free-TV zuständig. Die Vorberichterstattung startet um 20:15 Uhr.

DFB-Pokal heute live: Wo läuft das Viertelfinale von RB Leipzig gegen den BVB im Pay-TV? Im Pay-TV zeigt Sky das Spiel, ein kostenpflichtiges Abonnement ist unabdingbar. DFB-Pokal-Viertelfinale heute live: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im Livestream Die ZDF-Mediathek stellt einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Via Sky Go könnt Ihr das Spiel verfolgen, falls ihr ein Pay-TV-Abo beim Anbieter habt. Darüber bieten auch WOW TV (ebenfalls nach Abschluss eines Abos) sowie die Plattform OneFootball (Pay-per-view) einen Livestream an.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund live: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker Einen Liveticker zu RBL vs. BVB findet ihr bei ran.de, dort halten wir euch auf dem Laufenden.

Anzeige

DFB-Pokal heute live: Highlights und Audiostream zum Viertelfinale von RB Leipzig gegen den BVB Highlights gibt's bei YouTube, DFB-TV, auf den Internetseiten von ARD und ZDF sowie bei Sky. Einen Audiostream bietet die Sportschau an.

Anzeige