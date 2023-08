Anzeige Im Halbfinale des DFB-Pokals stehen sich heute der SC Freiburg und RB Leipzig gegenüber. So könnt ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.Einen Einblick interessante Statistiken zur Partie und zum Wettbewerb liefert euch unser Datencenter. Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

UPDATE, 2. Mai, 22:40 Uhr: RB Leipzig steht nach Sieg über Freiburg im DFB-Pokalfinale RB Leipzig steht nach diesem 5:1-Auswärtssieg als erster Finalist des DFB-Pokals fest. Die Sachsen waren in der ersten Halbzeit um Klassen besser als Freiburg. Sie nutzten die ungewöhnlich mannorientierte Taktik der Breisgauer eiskalt aus. Der 4:0-Halbzeitstand war auch in der Höhe verdient.Im zweiten Durchgang sah es dann zunächst nach einem Auslaufen aus, aber es wurde nochmal hitzig. Erst bekam Gvardiol eine überflüssige Rote Karte, die ihm das Finale kostet. Dann kam es zu einer Rudelbildung, in deren Folge die Freiburger Fans Gegenstände auf den Platz warfen. Das alles brachte RB aber nicht aus der Ruhe. Freiburg erzielte zwar noch den Ehrentreffer, aber Leipzig kam nie ernsthaft in Gefahr. Der deutliche Sieg ist hochverdient.

UPDATE, 2. Mai, 19:50 Uhr: SCF komplett von der Rolle - Leipzig führt zur Halbzeit 4:0 Leipzig geht mit einer deutlichen 4:0-Führung gegen Freiburg in die Halbzeit des DFB-Pokal-Halbfinals. Das Spiel war von Beginn an sehr einseitig. Freiburg startete mit einer ungewöhnlichen Aufstellung und einer sehr mannorientierten Taktik. Diese ging überhaupt nicht auf. Leipzig spielte die Hausherren phasenweise schwindelig und ging verdient mit 2:0 in Führung. Dann stellte Christian Streich auf Viererkette um. Das führte zu einer kurzen Druckphase des SC, die aber kein Tor einbrachte. Danach wurde Leipzig wieder besser und Freiburg offenbarte noch mehr eklatante Lücken in der Defensive. Das war in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient.

UPDATE, 2. Mai, 19:50 Uhr: Freiburg vs. RB - die Aufstellungen im DFB-Pokal Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart - Sildillia, Günter, Höfler, Eggestein, Doan, Höler - Gregoritsch Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, Haidara, Dani Olmo, Szoboszlai, Werner - Nkunku Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals in der Saison 2022/23 kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen dem SC Freiburg und Titelverteidiger RB Leipzig. Am 21. Mai 2022 setzten sich die Sachsen in Berlin mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die Freiburger durch und sicherten sich damit den ersten DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison kommt es nun eben im Europa-Park Stadion von Freiburg schon im Halbfinale zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Vorjahres-Finalisten, die zudem auch in der Bundesliga in direkter Konkurrenz um die Champions-League-Qualifikation stehen. In der Hinrunde feierten die Leipziger dabei am 14. Spieltag einen 3:1-Heimsieg. Die Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Halbfinale verlief zuletzt sowohl für Freiburg als auch Leipzig erfolgreich. Die Breisgauer setzten sich in Köln mit 1:0 durch, Leipzig gewann mit demselben Ergebnis zuhause gegen 1899 Hoffenheim. An Selbstvertrauen sollte es also beiden Kontrahenten vom Dienstagabend definitiv nicht mangeln.

SC Freiburg - RB Leipzig heute live: Wann und wo findet das DFB-Pokal-Halbfinale statt? Ausgetragen wird das Match zwischen Freiburg und Leipzig im Europa-Park Stadion. Anpfiff ist am 2. Mai um 20.45 Uhr.

Anzeige Freiburg vs. Leipzig: Wer überträgt das DFB-Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV? Heute Abend ist das ZDF für die Übertragung im Free-TV zuständig. Die Vorberichterstattung startet um 20:15 Uhr.

DFB-Pokal heute live: Wo läuft das Halbfinale SC Freiburg gegen RB im Pay-TV? Im Pay-TV zeigt Sky das Spiel, ein kostenpflichtiges Abonnement ist unabdingbar.

DFB-Pokal-Halbfinale heute live: SC Freiburg gegen RB Leipzig im Livestream Die ZDF-Mediathek stellt einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Via Sky Go könnt Ihr das Spiel verfolgen, falls ihr ein Pay-TV-Abo beim Anbieter habt. Darüber bieten auch WOW TV (ebenfalls nach Abschluss eines Abos) sowie die Plattform OneFootball (Pay-per-view) einen Livestream an.

Freiburg vs. Leipzig live: DFB-Pokal-Halbfinale heute im Liveticker Einen Liveticker findet ihr bei ran.de, dort halten wir euch auf dem Laufenden.

DFB-Pokal heute live: Highlights und Audiostream zum Halbfinale von SC Freiburg gegen RB Leipzig Highlights gibt's bei YouTube, DFB-TV, auf den Internetseiten von ARD und ZDF sowie bei Sky. Einen Audiostream bietet die Sportschau an.

