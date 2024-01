Sportwetten: Leverkusen Favorit auf Pokalsieg

Anzeige

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geht als klarer Favorit auf den DFB-Pokal-Sieg ins Viertelfinale. Die Werkself wird beim Sportwettenanbieter bwin vor der am Dienstag beginnenden Runde der letzten Acht mit einer Quote von 2,60 geführt. Dahinter folgen die übrigen noch vertretenen Bundesligisten VfB Stuttgart (3,50) und Borussia Mönchengladbach (4,33).

Hinter dem Erstliga-Trio liegt der in dieser Saison noch ungeschlagene Zweitligist FC St. Pauli (9,00). Krassester Außenseiter ist der 1. FC Saarbrücken (46,00) als einzig verbliebener Drittligist.

In die erste Viertelfinalpartie am Dienstag geht St. Pauli (1,75) gegen Fortuna Düsseldorf (4,20) als Favorit. Gleiches gilt für Hertha BSC (1,95) am Mittwoch gegen den 1. FC Kaiserslautern (3,50).