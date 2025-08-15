Starke TSG-Vorbereitung: Ilzer mit "gutem Gefühl" vor Pokal

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim blickt nach der überzeugenden Vorbereitung mit großer Zuversicht auf den Pflichtspielauftakt. "Ich habe große Vorfreude. Wir haben Dinge umgesetzt - von den Ergebnissen wie inhaltlich", sagte der Österreicher vor der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Hansa Rostock: "Das ist sehr positiv."

Nach dem knapp geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Saison hat die runderneuerte Mannschaft der Kraichgauer sämtliche Testspiele des Sommers gewonnen. "Auch wenn man die Ergebnisse nicht überbewerten darf, ist es so besser als andersrum", äußerte Ilzer: "Das gibt uns ein gutes Gefühl. Es herrscht eine positive Grundstimmung bei uns."

In Rostock muss Ilzer auf Stürmer Adam Hlozek verzichten. Der tschechische Nationalspieler hat einen Kahnbeinbruch erlitten und fällt Monate aus. Laut Ilzer ist die Operation gut verlaufen. Trotz der Verletzung des Angreifers hat die TSG laut Ilzer noch zu viele Profis im Kader: "Wir sind noch zu groß, wir müssen noch einige Dinge lösen und schlanker werden."