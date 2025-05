Stuttgart schlaflos durch die Nacht: "Gesoffen und gefeiert"

Auch am Morgen nach der langen Partynacht der DFB-Pokalsieger wollte Deniz Undav keinen Gang zurückschalten. "Die Nacht war sehr kurz. Ich persönlich und viele andere haben nicht viel geschlafen, aber das war auch nicht das Ziel, oder?", sagte der Nationalstürmer vom VfB Stuttgart am Sonntag vor der Abreise aus Berlin bei Sky.

Das 4:2 (3:0) gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld hatte der VfB beim offiziellen Bankett im "Spindler und Klatt" im Berliner Stadtteil Kreuzberg zelebriert, ehe es in einen Club im Westen der City weiterging. "Wir haben da den ganzen VIP-Raum gemietet und haben da gesoffen und gefeiert", berichtete Undav.

Pünktlich zur Abfahrt schlug gegen 9.40 Uhr auch Stürmer Ermedin Demirovic als einer der letzten Spieler am Teamhotel in der Hauptstadt auf. "Ich war die ganze Nacht wach", sagte er. Am frühen Nachmittag ging es per Flieger zurück nach Stuttgart, wo zunächst ein Empfang im Rathaus geplant war. Danach standen ein Autokorso durch die Stadt und die große Sause vor 35.000 Fans auf dem Schlossplatz auf dem Programm.

Ausruhen wollte sich Undav auf dem Weg in die Heimat jedoch nicht. "Auf dem Flug spielen wir Mario Kart, im Bus spielen wir Mario Kart. Heute gibt es keinen Schlaf. Schlafen kann man, wenn man tot ist", sagte der 28-Jährige und schob nach: "Ab morgen kann man schlafen."