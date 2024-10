Trotz großem Kampf: Schalke fliegt aus Pokal

"Hundert Prozent" Einsatz waren zu wenig: Schalke 04 hat auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen verloren. Die ersatzgeschwächten Königsblauen hielten beim 0:3 (0:1) beim Bundesligisten FC Augsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals allerdings lange mit. Vor allem die kämpferische Leistung stimmte beim Tabellen-15. der 2. Liga.

Augsburgs neuer Publikumsliebling Alexis Claude-Maurice, der am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund beide Treffer erzielt hatte, traf auch diesmal (26.). Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup zog zum ersten Mal seit sechs Jahren ins Achtelfinale ein. Arne Maier (87.) und Samuel Essende (90.) machten den Sieg allerdings in erst in den Schlussminuten klar.

"Wir wollten kompakt stehen und die Defensive in den Griff bekommen, das haben wir ganz gut hinbekommen", sagte Schalkes Torhüter Justin Heekeren bei Sky. "Wir müssen versuchen, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen. Das war eine deutliche Steigerung, darauf müssen wir aufbauen."

Van Wonderen hatte trotz der großen Personalsorgen, die im Vergleich zum 3:4 gegen die SpVgg Greuther Fürth zu sieben Veränderungen geführt hatten, großen Optimismus verbreitet. "Im Pokal gibt's es in jeder Runde Überraschungen", sagte er vor dem Anpfiff bei Sky und versicherte: "Wir haben eine gute Mannschaft", wer spiele, sei "bereit, hundert Prozent zu geben." Und in der Tat: Der Einsatz stimmte.

Ins Tor hatte van Wonderen im Rahmen seines angekündigten Keeper-Castings diesmal Heekeren gestellt: Der 23-Jährige wirkte wiederholt unsicher und sah beim Führungstreffer von Claude-Maurice nicht gut aus, auch wenn der Ball auf dem Rumpel-Rasen tückisch aufsetzte. Bis dahin war der FCA, bei denen der lange verletzte Finn Dahmen im Tor stand, trotz klarer Überlegenheit kaum zum Abschluss gekommen.

Schalke hielt auch nach dem Rückstand wacker dagegen, wagte sich gegen schludrige Augsburger in der zweiten Halbzeit im Bemühen um den Ausgleich auch immer wieder nach vorne, war in seinen Mitteln aber beschränkt. Zudem war Dahmen beim Schuss von Derry Murkin auf dem Posten (61.). Und Kenan Kamaran stand bei seinem Treffer klar im Abseits (70.).