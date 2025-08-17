Trotz Mühe im Pokal: RB will Bayern ärgern

Ole Werner blickt trotz seines durchwachsenen Pflichtspieldebüts als Trainer von RB Leipzig optimistisch auf den Start in der Fußball-Bundesliga am Freitag bei Meister Bayern München. "Wir wollen unser Gesicht zeigen und mutig sein", sagte der Coach nach dem mühsamen 4:2 (2:2) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten SV Sandhausen: "Wir sind im Umbruch, die Dinge werden Zeit brauchen. Dennoch wollen wir den Bayern Paroli bieten."

Die Neuzugänge Yan Diomande (6.) und Ezechiel Banzuzi (80.) sowie Willi Orban (23.) und Xavi Simons (90.+6) hatten zuvor in Sandhausen für die Sachsen um den neuen Kapitän David Raum getroffen. Überzeugend war der Auftritt dennoch nicht. Das wusste auch Werner.

"Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit steigern, defensiv waren wir mit der ersten Hälfte überhaupt nicht einverstanden - da haben wir keinen guten Job gemacht", sagte der Trainer: "Wir haben genug Anhaltspunkte, um uns zu steigern - auch Richtung Freitag. Wir müssen schauen, dass wir am Freitag ein Stück weiter sind."

Raum glaubt an sein Team, das in der vergangenen Saison nur auf dem siebten Platz gelandet war. "Wir wollen die Bayern ärgern, wir haben Bock", sagte der Nationalspieler: "Wir wollen uns mit den Besten messen, wir wollen zurück in die Spitze, wir wollen zurück in die Champions League."

Die Schwächen im Pokalspiel wollte Raum nicht überbewerten. "Das war ein guter Test und ein guter Warnschuss für nächste Woche. Hier und da waren wir nicht ganz wach. Wir müssen uns besser unterstützen. Aber die Bayern in der Liga ist ein ganz anderes Spiel", äußerte der Außenverteidiger: "Wir werden gut vorbereitet sein - und die Trainer werden einen guten Matchplan entwickeln."