Trotz Paris-Spekulationen: Trapp soll im Pokal im Tor stehen

Trotz seines angeblich kurz bevorstehenden Abschieds soll Kapitän Kevin Trapp in der ersten Runde des DFB-Pokals für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt auflaufen. "Kevin wird im Tor stehen, er hat die Woche einen guten Eindruck gemacht im Training. Er war ganz normal dabei", sagte Trainer Dino Toppmöller mit Blick auf die Partie am Sonntag beim Oberligisten FV Engers (13.00 Uhr/Sky), schränkte dann aber ein: "So wie es aussieht, ist 'Trappo' am Sonntag im Tor. Ich kann nicht sagen, wie es sich entwickelt."

Der 35 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter steht laut diversen Medienberichten vor einem Wechsel vom hessischen Champions-League-Starter zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC. Für Trapp wäre es die zweite Station in der französischen Hauptstadt. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt, 2018 kehrte er an den Main zurück und gewann mit der SGE 2022 die Europa League. In Frankfurt besitzt Trapp noch einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse soll bei einer Million Euro liegen.

"Ich bin mit 'Trappo' immer im Austausch, die Woche haben wir zweimal miteinander gesprochen. Was wir intern besprochen haben, werde ich nicht preisgeben", äußerte Toppmöller: "Er ist da, bis jetzt habe ich keine andere Info, deshalb stell' ich ihn auf."

Seit Wochen wird in Frankfurt darüber spekuliert, ob sich Trapp dem bevorstehenden Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten stellen will. Herausforderer Kauã Santos (22), der den verletzten Trapp in der vergangenen Saison lange ersetzt hatte, arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Dass dem Brasilianer bei der Eintracht die Zukunft gehört, ist längst ein offenes Geheimnis.

"Kauã absolviert seit Mittwoch Teile des Trainings, für das Pokalspiel ist er noch keine Option. Wir führen ihn langsam ran", sagte Toppmöller.