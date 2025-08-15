Umfrage: Fans glauben an DFB-Pokalsieg von Bayern München

Bayern München kann in dieser Saison wieder auf den DFB-Pokal hoffen - und wird die Trophäe nach Meinung der Fans am Ende auch gewinnen. Laut einer Umfrage des Portals Bundesliga-Barometer glauben 51,4 Prozent der 6352 Befragten an einen Triumph des Fußball-Rekordmeisters, der am 27. August beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden in den Wettbewerb startet.

In der vergangenen Saison waren die Bayern im Achtelfinale an Bayer Leverkusen gescheitert, zum bislang letzten Mal hatten sich die Münchner 2020 den Pokal gesichert. Mit weitem Abstand im Ranking der Fans folgen Borussia Dortmund (12,9 Prozent) und Eintracht Frankfurt (10,1). Noch weniger Teilnehmer trauen Bayer Leverkusen (4,9) oder Titelverteidiger VfB Stuttgart (4,1) den Sieg zu.

Generell messen die Befragten dem DFB-Pokal eine große persönliche Bedeutung zu. Für die Mehrheit hat der Wettbewerb einen großen (49,0) oder sehr großen (24,2) Stellenwert. Für 71,2 Prozent besteht die Faszination darin, dass alles möglich ist.