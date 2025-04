VfB-Kapitän Karazor: Finalchance "groß wie nie"

Kapitän Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sieht die Finalchance im DFB-Pokal "so groß wie nie". Der ganze Verein habe "Bock" auf das Halbfinal-Duell mit RB Leipzig (20.45 Uhr/ZDF und Sky), sagte der 28-Jährige bei dfb.de und ergänzte: "Die Jungs sind heiß. Wir wollen ins Finale kommen. Definitiv. Wir werden alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen."

Das Endspiel am 24. Mai im Berliner Olympiastadion übe "eine unglaubliche Faszination" aus, meinte der Mittelfeldmann, "das ist etwas Einmaliges. Wir sind heiß auf das Finale. Mehr Motivation braucht es nicht."

Der VfB steht zum zweiten Mal binnen dreier Jahre in der Vorschlussrunde. "Wir haben im Pokal immer ein gutes Gesicht gezeigt. Es wird darum gehen, eine 'erwachsene' Partie zu spielen und die Nervosität gerade in den entscheidenden Minuten abzulegen. Wir wollen zeigen, dass wir gereift sind", sagte Karazor.

In den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen hat der VfB die Sachsen zu Hause jeweils geschlagen (2:1, 5:2). "Dieses Gefühl müssen wir in das Spiel mitnehmen", sagte Karazor und betonte: "Wir wissen, wie Leipzig spielt und wie wir sie in Bedrängnis bringen können."