Vier Meter fehlen: Hemelingen muss für DFB-Pokal ausweichen

Der Platz ist zu klein, vier Meter fehlen - und so muss der Fünftligist SV Hemelingen für seine Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg ausweichen. Das Spiel am 16. August (15.30 Uhr/Sky) wird stattdessen im Weserstadion von Werder Bremen ausgetragen, wie beide Klubs am Mittwoch mitteilten.

"Um die Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes erfüllen zu können, wären beim Stadion in Verden umfangreiche bauliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich gewesen – was in der Kürze der Zeit ein zu großes Risiko dargestellt hätte", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Eigentlich hatten die Hemelinger, die in der Bremen-Liga spielen, im Verdener Stadion am Berliner Ring spielen wollen. In der Vorwoche wurde dann bei einer Platzbegehung laut Wolfsburger Nachrichten jedoch festgestellt, dass dort das Spielfeld vier Meter zu kurz ist.