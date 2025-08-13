Werder zuversichtlich: "Was war, ist Vergangenheit"

Werder Bremen will beim Wiedersehen im DFB-Pokal keinesfalls erneut in die Arminia-Bielefeld-Falle tappen. "Wir wollen zeigen, dass wir ein Bundesligist sind", sagte der neue Trainer Horst Steffen vor seinem Pflichtspieldebüt am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Tabellenführer der 2. Liga. In der Vorsaison war Werder im Viertelfinale (1:2) sensationell auf der Alm gescheitert, der damalige Drittligist Arminia stürmte bis ins Finale.

"Es ist ein neues Spiel", sagte Steffen, der von der SV Elversberg gekommen war. "Was war, ist Vergangenheit. Ich sehe uns gut genug, dass wir in Bielefeld gewinnen können. Wir brauchen Genauigkeit und Intensität."

Das Spiel sei "sicherlich eine gute Herausforderung, gegen einen Gegner, der uns fordern wird", betonte Steffen. "Ich bin gespannt, wie stark und wehrhaft wir dort sind."

Im Bremer Tor wird in Pokal und Liga Michael Zetterer stehen. Der 30-Jährige setzte sich im internen Duell gegen Mio Backhaus (21) durch. Steffen kündigte zudem weitere Zugänge an: "Wir wollen auf jeden Fall noch zwei Transfers machen." Unter anderem wird ein Stürmer gesucht.