Woltemade: Pokalfinale "größtes Spiel meiner Karriere"

Shootingstar Nick Woltemade fiebert dem DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld entgegen. "Es ist das größte Spiel meiner Karriere", sagte der 23-Jährige bei Sky und ergänzte: "Es wird sehr emotional. Ich kann selbst noch nicht gar nicht greifen, was mich da erwartet. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und versuche jeden einzelnen Eindruck aufzusaugen."

Woltemade ist derzeit in aller Munde: Als Torjäger der Schwaben, aber auch als U21-Nationalspieler bei der EM in der Slowakei (11. bis 28. Juni) und als Debütant in der A-Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League. Vor seinem ersten möglichen Auftritt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann steht aber das große Finale am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin.

"Bielefeld ist eine gute Mannschaft, die guten Fußball spielt und guten Fußball spielen will. Das ist auch nicht selbstverständlich für jeden Drittligisten", warnte Woltemade vor dem Außenseiter. Er sprach von einer "spannenden Herausforderung".

Aber: "Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann sind wir auf jeden Fall der Favorit. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das Spiel gewinnen können." Zumal der VfB auf der Zielgeraden der Saison trotz des enttäuschenden neunten Platzes in der Bundesliga Selbstvertrauen gesammelt habe, wie Woltemade bekräftigte.