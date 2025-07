Große Sorgen bei den DFB-Frauen: Kapitänin Giulia Gwinn musste beim EM-Auftaktspiel ( hier im kostenlosen Livestream via Joyn ) gegen Polen bereits in der 40. Minute ausgewechselt werden. Für sie kam Carlotta Wamser.

+++ Samstag, 5.7. 12:13: Erste Fotos auf Krücken aufgetaucht +++

Jetzt sind erste Bilder von Gwinn auf Krücken vor dem Teamhotel aufgetaucht. Dabei holte sie laut der "Bild" ihre Eltern ins Hotel und telefonierte vorher aufgeregt vorm Eingang. Die Sorgen über ihr Kreuzband sollen dabei unüberhörbar gewesen sein.

"Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen", berichtete Bundestrainer Christian Wücken nach dem Sieg gegen Polen in der "ARD": "Das Knie ist betroffen. Wir drücken alle die Daumen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist."