Alles andere als ein monatelanger Ausfall wäre eine positive Überraschung, vielmehr muss der Klub wohl längere Zeit auf das Juwel und seine neue Nummer 10 verzichten. Was sportlich einem absoluten Desaster gleichkommt, denn Musiala kann qualitativ nicht ersetzt werden. Vermutlich wird ein Transfer von Nick Woltemade nun noch einmal an Fahrt gewinnen.

FC Bayern: Thomas Müller war immer da, wenn er gebraucht wurde

Was es also braucht, ist eine Verlängerung von Thomas Müller. Der Klub muss jetzt dringend darüber nachdenken, der Identifikationsfigur doch noch einmal einen neuen Vertrag anzubieten. Mag er sportlich in den Planungen keine große Rolle mehr gespielt haben, so hat sich die Situation durch Musialas Unglück komplett verändert.

Natürlich besitzt Müller nicht mehr die Klasse von früher, weshalb er seinen Stammplatz bereits in den vergangenen Jahren mehr und mehr verloren hat, bis er spätestens unter Vincent Kompany endgültig nur noch Reservist war. Kein Spieler mehr für die großen Spiele, sondern einer, der beständig seine Leistung bringt, wenn es nur um Siege und nicht um Glanz geht.