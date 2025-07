Große Sorgen bei den DFB-Frauen: Kapitänin Giulia Gwinn musste beim EM-Auftaktspiel ( hier im kostenlosen Livestream via Joyn ) gegen Polen bereits in der 40. Minute ausgewechselt werden. Für sie kam Carlotta Wamser.

+++ Samstag, 5.7. 20:47 Uhr: Gwinn reist zur Behandlung nach München +++

Giulia Gwinn wird das DFB-Quartier am Sonntag verlassen und nach Absprache mit ihrem Verein FC Bayern zurück nach München reisen. Das teilte DFB-Pressesprecherin Annette Seitz am Samstagabend mit. In München wird sich die 26-Jährige in Behandlung begeben.

Geplant ist aber, dass die die am Innenband verletzte DFB-Kapitänin zum dritten Gruppenspiel gegen Schweden am 12. Juli zu den DFB-Frauen nach Zürich zurückkehrt, um die Mannschaft zu unterstützen.