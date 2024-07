57 Sekunden: Demiral mit schnellstem Tor in einem K.o.-Spiel

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hat mit dem schnellsten Tor in einem K.o.-Spiel ein kleines Stück EM-Geschichte geschrieben. Der 26-Jährige, der in Saudi-Arabien für Al-Ahli spielt, traf im Achtelfinale gegen Österreich bereits nach 57 Sekunden. Demiral löste den Polen Robert Lewandowski ab, der am 30. Juni 2016 im Viertelfinale gegen Portugal nach 100 Sekunden die Führung erzielt hatte.