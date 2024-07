Abschied? Buffon und Italien setzen Zeichen

In der italienischen Fußball-Nationalmannschaft brodelt es nach dem frühen EM-Aus gegen die Schweiz - nun setzt Torwart-Ikone Gianluigi Buffon ein Zeichen: Der Weltmeister von 2006 hat seinen Vertrag als Delegationsleiter verlängert. Das teilte der Verband FIGC am Mittwoch mit, nachdem zuvor in den italienischen Medien über einen Abschied des einstigen Weltklasse-Keepers spekuliert worden war.