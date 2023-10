Ermittlungen rund um Squadra Azzurra: Tonali und Zaniolo reisen ab

Uffe Bech (Körperverletzung)

Hannovers Uffe Bech droht Ungemach! Dem aktuell an Greuther Fürth ausgeliehenen Dänen droht laut "Bild" eine hohe Geldstrafe für ein äußerst kurioses Vergehen. Der 25-Jährige soll im August 2017 auf der VIP-Tribüne mit einem Fan von Gegner Schalke in Streit geraten sein und in weiterer Folge zugebissen haben. Laut Bechs Anwalt Dr. Joachim Rain habe der Profi einem Schalker Fan "in reiner Notwehr" in die Hand gebissen. Daraufhin erstattete der S04-Anhänger Anzeige wegen Körperverletzung. Nun wurde Bech vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt, er legte jedoch Einspruch ein. © 2015 Getty Images