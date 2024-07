Musiala schwärmt von Kroos: "Er pusht uns"

Shootingstar Jamal Musiala hat in den höchsten Tönen von Mittelfeld-Metronom Toni Kroos geschwärmt. "Man kann stundenlang über ihn reden. Was er uns als Spieler und Charakter bringt, ist so wichtig", sagte der 21-Jährige vor dem mit Spannung erwarteten EM-Viertelfinale der deutschen Fußballer am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Spanien im Sky-Interview: "Er pusht uns."