Nationalmannschaft: DFB-Coach Julian Nagelsmann setzt wohl auf Deniz Undav

Anzeige

Deniz Undav könnte im März sein DFB-Debüt feiern. Wie die "Bild" berichtet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann dem VfB-Stürmer die Nominierung zugesichert haben.

Im Dezember hatte sich Deniz Undav zur deutschen Nationalmannschaft bekannt. Jetzt steht er vor seinem Debüt.

Wie die "Bild" berichtet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Stürmer des VfB Stuttgart zugesichert haben, dass er für die beiden Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) nominiert wird.

Er habe Nagelsmann gesagt, dass er "auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland spielen zu dürfen - wenn ich die Chance kriege", hatte der 27-Jährige im Dezember erklärt. Undav hätte auch für die Türkei spielen können. Die bevorstehende Nominierung hat sich Undav allerdings verdient.

Denn seit seinem Bekenntnis hat sich an seiner starken Form nichts geändert. In 17 Bundesliga-Spielen erzielte er 13 Tore, fünf weitere Treffer bereitete er vor. Undav ist damit der erfolgreichste deutsche Stürmer und zudem alle 63 Minuten an einem Treffer des VfB beteiligt.