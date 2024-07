"Echt Wahnsinn": Musiala begeistert von Yamal

Anzeige

Die Fußballwelt liegt dem spanischen Supertalent Lamine Yamal derzeit zu Füßen - und auch Nationalspieler Jamal Musiala ist großer Fan. "Mit 16 schon auf diesem Level zu sein, ist echt Wahnsinn!", sagte der deutsche Hoffnungsträger im Sky-Interview vor dem EM-Viertelfinale am Freitag gegen Spanien (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV): "Mit 16 hatte ich noch nicht die körperlichen Voraussetzungen, um mit den Profis zu trainieren."

Yamal, Teamkollege von DFB-Kapitän Ilkay Gündogan beim FC Barcelona, begeistert bei der Europameisterschaft trotz seines Alters die Massen. Er könne "auf diesem Level konstant mitspielen und mithalten", sagte Musiala: "Das ist echt cool zu sehen!"

In Stuttgart liegt der Fokus der deutschen Mannschaft aber nicht nur auf dem Ausnahmekönner. "Sie haben viele Spieler, die ihren Wert in die Mannschaft bringen und gefährlich sind", erklärte Musiala: "Aber die haben wir auch." Deshalb müsse das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann "Vertrauen" in sich selbst haben.