Spanien will gegen DFB-Team "nicht nachlassen"

Nach den überlegenen Auftritten in der Gruppenphase und im Achtelfinale stellt sich Spanien auf ein ausgeglicheneres Duell mit dem deutschen Nationalteam ein. In den Partien zuvor habe La Roja "mehr dominiert, aber wir sind darauf vorbereitet, dass Deutschland zeitweise mehr Ballbesitz haben wird", sagte Offensivspieler Mikel Oyarzabal vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart.