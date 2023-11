VAR-Ärger in England: "Lächerlichste Elfmeterentscheidung"

Anzeige

Zwei VAR-Entscheidungen im EM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien sorgen in England für Ärger und rufen prominente Ex-Profis wie Gary Lineker und John Terry auf den Plan. Während Nordmazedonien einen fragwürdigen Elfmeter bekommt, bleibt ein wildes Tackling von Harry Maguire ohne Konsequenzen.

VAR-Ärger gibt es nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im internationalen Fußball. Das zeigte sich einmal mehr am Montagabend beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordmazedonien und England in Skopje.

Englands Verteidiger Rico Lewis versuchte in der 40. Minute beim Stand von 0:0 eine Flanke im Strafraum per Kopf zu klären. Während das 18 Jahre alte Verteidiger-Talent in der Luft war, berührte er mit seiner Hand Nordmazedoniens Bojan Miovski im Gesicht.

Schiedsrichter Filip Glova aus der Slowakei ließ zunächst weiterspielen, doch dann schaltete sich der Videoschiedsrichter ein. Nachdem Glova sich die Szene selbst lange angeschaut hatte, entschied er auf Elfmeter und zeigte Lewis bei seinem Debüt für die "Three Lions" die Gelbe Karte.

Torwart Jordan Pickford konnte den Elfmeter von Enis Bardhi zunächst parieren, im Nachschuss verwandelte der Nordmazedonier aber zum 1:0. Das Spiel endete 1:1 und obwohl es für die bereits für die Europameisterschaft qualifizierten Engländer um nichts mehr ging, sorgte der VAR-Entscheid für einigen Ärger bei den Fans und prominenten früheren Fußballern.