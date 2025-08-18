Der 1. FSV Mainz 05 ist nach der engen Taktung der Spiele im DFB-Pokal, in der Conference-League-Qualifikation und in der Bundesliga weiter unzufrieden.

Der 1. FSV Mainz 05 trifft nur wenige Tage nach dem 1:0 im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden in der Conference-League-Qualifikation in Norwegen auf Rosenborg Trondheim (ab 18 Uhr im Liveticker), während der Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln bereits seine Schatten vorauswirft.

Sportvorstand Christian Heidel machte seinem Ärger bereits vor dem DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden Luft.

Am "Sky"-Mikrofon erklärte er: "Was da passiert ist, ist für mich eine Farce. Die Abteilung des DFB hat sich einfach um nichts bemüht. Sie haben versucht, diesen Termin durchzudrücken, kein Mensch weiß warum."

Das Erstrundenspiel war auf Montagabend und damit den letzten möglichen Austragungstag gelegt worden. Nur drei Tage später müssen die Mainzer als einziger deutscher Vertreter ihr Hinspiel in den Playoffs der Conference League bei Rosenborg Trondheim in Norwegen bestreiten.