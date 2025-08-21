Anzeige
Verkauf von Wanner steht bevor

FC Bayern München - Max Eberl bestätigt Leih-Strategie und kritisiert Paul Wanner

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 10:26 Uhr

Der FC Bayern München steht vor dem Verkauf von Paul Wanner. Der Kader ist dünn, es gibt Kritik, sogar von Führungsspielern. Max Eberl antwortet nun klar - und übt seinerseits Kritik.

Es ist selten, dass der sonst so besonnene und fokussierte Harry Kane Kritik übt, und wenn sie nur unterschwellig ist.

Diesmal sah er jedoch die Notwendigkeit. "Das ist einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe", sagte er nach dem 2:1 im Supercup gegen den VfB Stuttgart.

Mit Paul Wanner steht der nächste Spieler nun vor dem Absprung beim FC Bayern München, wie Max Eberl bestätigt.

FC Bayern München: Max Eberl stellt Leihe in Aussicht und kritisiert Wanner

Damit hat der Verein Geld eingenommen, aber bisher noch kaum Geld ausgegeben, außer für Luis Díaz. "Wir wollen Geld sparen. Das ist eine Vorgabe vom Verein. Die Aufgabe ist es nun, eine Leihe zu machen", kündigt er einen Transfer auf Leihbasis an.

"Dass der Kader dünn ist, kann jeder sehen", bestätigte auch der Sportvorstand und übte dabei Kritik an Wanner, der zur PSV Eindhoven gehen wird. "Wir wollen mit Spielern arbeiten, die wir besser machen wollen und die auch selbst besser werden wollen. Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu".

Dabei spricht Eberl auch über die Probleme von Leihgeschäften. "Es gibt nur wenige Spieler, die uns wirklich besser machen. Wenn PSG zu uns kommen würde und würde fragen, ob wir ihnen Michael Olise ausleihen würden, würden wir komisch gucken."

Um welche Spieler es bei einer Leihe gehen könnte, sagte Eberl nicht. Aktuell ist Christopher Nkunku vom FC Chelsea das wohl heißeste Eisen.

