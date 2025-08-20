Anzeige
Europa League

Panathinaikos Athen vs. Samsunspor heute live: Europa-League-Qualifikation im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 16:04 Uhr

Im Hinspiel der Playoffs der Europa-League-Qualifikation trifft Panathinaikos Athen auf Samsunspor. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Die Europa-League-Qualifikation geht in die nächste Runde. In den Playoffs kommt es unter anderem zum Duell zwischen Panathinaikos Athen und Samsunspor.

Beide Teams wollen sich den Traum vom internationalen Wettbewerb erfüllen und alles für den Einzug in die Gruppenphase geben.

Shakhtar Donetsk v Panathinaikos - UEFA Europa League. Daniel Mancini celebrates scoring a winning goal during the penalty shootout in the game between FC Shakhtar Donetsk and Panathinaikos F.C. in...

LIVE: Panathinaikos vs. Samsunspor im Livestream

Verfolge die Partie ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn.

Die Griechen dürften dabei vor allem im Hinspiel auf die Unterstützung der eigenen Fans setzen.

Doch auch Samsunspor, das vom deutschen Trainer Thomas Reis betreut wird, rechnet sich Chancen aus. Zu Saisonbeginn konnten die Türken die ersten beiden Spiele gewinnen. Panathinaikos wartet noch auf den Start der heimischen Liga.

So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Panathinaikos Athen vs. Samsunspor heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel in der Europa-League-Qualifikation?

  • Spiel: Panathinaikos Athen vs. Samsunspor
  • Wettbewerb: Europa-League-Qualifikation; Playoffs
  • Datum: 21. August
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: Spyros Louis (OAKA)

Playoffs in der Europa-League-Qualifikation heute live: Läuft Panathinaikos Athen vs. Samsunspor im Free-TV?

Ja! Sport1 überträgt das Duell live. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 19:55 Uhr.

EL-Quali im Livestream: Panathinaikos Athen vs. Samsunspor heute kostenlos auf Joyn sehen

Die Sport1-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Somit könnt ihr das Spiel LIVE und in voller Länge verfolgen.

Panathinaikos Athen vs. Samsunspor heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 3. Runde der Europa-League-Qualifikation?

Auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) verpasst ihr keine Tore.

Panathinaikos Athen vs. Samsunspor heute live: Alle Informationen zur Übertragung der Playoffs in der Europa-League-Qualifikation

  • Spiel: Panathinaikos Athen vs. Samsunspor
  • Datum und Uhrzeit: 21. August; 20:00 Uhr
  • Trainer: Rui Vitória (Panathinaikos Athen), Thomas Reis (Samsunspor)
  • Free-TV: Sport1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de, ran-App
