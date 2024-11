Frankfurt will auch in Dänemark überzeugen

Dino Toppmöller peilt mit Eintracht Frankfurt in Dänemark den nächsten Schritt in Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation in der Europa League an. Die Hessen gehen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) als Tabellenvierter ins Duell beim FC Midtjylland, der Rang 13 belegt. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich im neuen Modus für die Runde der letzten 16 und vermeiden die Play-off-Runde.