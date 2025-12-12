Das Hochrisikospiel des VfB Stuttgart gegen Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv ist friedlich und ohne schwerwiegende Vorkommnisse verlaufen.

Wie die Stuttgarter Polizei mitteilte, haben "mehrere tausend Einsatzkräfte" über den Tag erfolgreich daran gearbeitet, mögliche Eskalationen rund um das Europa-League-Spiel beim VfB Stuttgart zu verhindern.

Neben den Gästefans aus Israel waren verschiedene Versammlungen mit politischen Bezügen zum Gaza-Konflikt angekündigt worden.

Die Behörden hatten im Vorfeld umfangreiche Maßnahmen angekündigt und berichteten lediglich von sechs Festnahmen.