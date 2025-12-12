- Anzeige -
Fußball

VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv: Polizei zieht Bilanz zum Risikospiel

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 08:31 Uhr
  • SID

Das Hochrisikospiel des VfB Stuttgart gegen Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv ist friedlich und ohne schwerwiegende Vorkommnisse verlaufen.

Wie die Stuttgarter Polizei mitteilte, haben "mehrere tausend Einsatzkräfte" über den Tag erfolgreich daran gearbeitet, mögliche Eskalationen rund um das Europa-League-Spiel beim VfB Stuttgart zu verhindern.

Neben den Gästefans aus Israel waren verschiedene Versammlungen mit politischen Bezügen zum Gaza-Konflikt angekündigt worden.

Die Behörden hatten im Vorfeld umfangreiche Maßnahmen angekündigt und berichteten lediglich von sechs Festnahmen.

VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv: Diffamierende Gesänge?

Dabei handle es sich um Personen, die beim Treffpunkt der Fans "mehrfach" Pyrotechnik abgebrannt haben sollen.

"Zudem wird in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverhalt geprüft, bei dem es von Gästefans am Fan Meeting Point zu diffamierenden Fangesängen gekommen sein soll.

In diesem Kontext wird Beweismaterial ausgewertet", schrieb die Polizei und zog ein generell positives Fazit.

