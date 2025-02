Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ein neues Auswärtstrikot. Noch im Februar wird erstmals zum Einsatz kommen.

Die deutschen Fußballerinnen werden beim Spiel in der Nations League am 25. Februar in Nürnberg gegen Österreich (18:15 Uhr) erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots auflaufen.

DFB-Partner "Adidas" hat am Montag das Dress in verschiedenen Rot- und Rosatönen für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) präsentiert.

Das Trikot kostet 100 Euro, die Kindervariante ist für 75 Euro zu haben. Die von den Spielerinnen getragene "Authentic-Version" ist für 150 Euro erhältlich.

Beim Aussehen haben sich die Designer "vom Realismus und Expressionismus der italienischen Renaissance bis hin zur Graffiti-Straßenkunst in deutschen Städten" inspirieren lassen.