Frauen-EM: Frankreich gegen Deutschland jetzt live im TV, Stream und Ticker - Ausgleich zur Halbzeit

Im ersten Spiel der K.o.-Phase der Frauen-EM trifft Deutschland auf Frankreich. So verfolgt ihr das Viertelfinale im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker. Halbzeitstand: 1:1 Und dann ist Pause in Basel! Die erste Hälfte war höchst ereignisreich, aus deutscher Sicht allerdings mehrheitlich negativ. Mit einer unnötigen Roten Karte nach Zopfgriff im Strafraum erwies Kathrin Hendrich ihrer Mannschaft bereits früh einen Bärendienst, den zwangsläufigen Strafstoß verwandelte Grace Geyoro. Danach mussten sich die Deutschen kurz finden, erzielten aber mit ihrer ersten richtigen Chance durch Nüsken den Ausgleich in der 25. Minute. Danach musste die Wück-Mannschaft viel im Verbund verteidigen, die schnellen französischen Konter kosteten viel Körner. In der zweiten Hälfte wird es spannend, wie lange die Kräfte der Deutschen in Unterzahl reichen werden.

Frauen-EM: Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich - die Aufstellungen Die Aufstellungen: Deutschland: Berger - Knaak, Minge, Henrich - Kett, Senß, Nüsken, Linder - Bühl, Hoffmann, Brand Frankreich: Peyraud-Magnin - de Almeida, Mbock, Lakrar, Bacha - Geyoro, Jean-Francois, Karchaoui - Cascarino, Katoto, Diani Frauen-EM 2025: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland im kostenlosen Joyn-Livestream

Frauen-EM: Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich Das letzte Gruppenspiel gegen Schweden sorgte bei den DFB-Frauen für einen heftigen Dämpfer. Nach einem guten Start und der frühen Führung durch Jule Brand, musste die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück eine deutlich 1:4-Pleite hinnehmen. Der 52-Jährige will trotz der Klatsche keine großen Änderungen an seinem Spielstil vornehmen, wie er nach der Niederlage gegen Schweden erklärte: "Es ist falsch, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nur reagieren und nur zerstören. Das liegt auch nicht in dieser Mannschaft, dass wir uns hinten reinstellen und versuchen, die Null zu halten und nichts nach vorne zu tun."

Auch Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken steckte den Kopf nicht in den Sand und schaute bereits nach vorne: "Wir wollen weiterhin um den Titel spielen. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt von dieser Mannschaft." Dafür muss das DFB-Team allerdings Frankreich aus dem Weg räumen. Die Französinnen zeigten sich bisher in Bestform, gewann in der sogenannten Todesgruppe jedes Spiel (2:1 vs. England, 4:1 vs. Wales und 5:2 vs. die Niederlande).

So verfolgt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich bei der Frauen-EM live im Free-TV, Livestream und im Liveticker.

Frankreich vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß bei der Frauen-EM 2025? Spiel: Frankreich vs. Deutschland

Wettbewerb: Frauen-EM, Viertelfinale

Datum: 19. Juli 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: St. Jakob-Park (Basel)

Frankreich gegen Deutschland live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen-EM im Free-TV? Die ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das gesamte Turnier. Frankreich gegen Deutschland wird bei im ZDF und somit erneut im Free-TV gezeigt. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Frankreich - Deutschland: Gibt es einen kostenlosen Livestream? Klar! Frankreich gegen Deutschland wird im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt.

Frauen-EM live: Wo gibt's einen Liveticker zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

