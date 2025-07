Die DFB-Frauen behalten in Unterzahl im Viertelfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen die Oberhand. Keeperin Berger wird zur Matchwinnerin. ran zeigt die Noten und Einzelkritik zum Viertelfinale gegen Frankreich. Was für eine Energieleistung! 107 Minuten spielt die deutsche Nationalmannschaf im EM-Viertelfinale gegen Frankreich in Unterzahl. Doch der Platzverweis gegen Hendrich mobilisierte schier unmenschliche Kräfte. Mit einer unermüdlichen Kampf- und Energieleistung gelingt der Wück-Elf zunächst der Ausgleich. Im Elfmeterschießen macht Torhüterin Ann-Katrin Berger mit zwei Paraden und eigenem Treffer schließlich den Unterschied. Frauen-EM 2025: Alle Heimtrikots im ran-Ranking - Deutsches Jubiläumsshirt knapp geschlagen ran zeigt die Noten und Einzelkritik der DFB-Frauen gegen favorisierte Französinnen.

Ann-Katrin Berger Strahlt Ruhe und Souveränität aus. Ist ein sicherer Rückhalt, hat sogar beim Strafstoß die Hand noch am Ball. Sucht in der Spieleröffnung immer wieder Hoffmann in der Spitze - allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Hat in der 57. Minute Glück, als der vermeintliche Führungstreffer der Französinnen nicht zählt. Erlaubt sich mit der Dauer des Spiels dann vermehrt kleinere Unsicherheiten, die aber folgenlos bleiben. In der Schlussphase der regulären Spielzeit und in der Verlängerung dann wieder ein bombensicherer Rückhalt. Rettet in der 103. Minute einen abgefälschten Ball von Minge im Rückwärtsfallen sehenswert. Im Elfmeterschießen der Wahnsinn: pariert zweimal und trifft einmal selbst. Die absolute Matchwinnerin. ran-Note: 1

Kathrin Hendrich Ersetzt die rot-gesperrte Carlotta Wamser. Klärt in der Anfangsphase das ein oder andere Mal gegen Cascarino, erlaubt sich nach 13 Minuten aber eine Aussetzer: Hendrich zieht der Französin Mbock im Strafraum rabiat am Zopf. Nach VAR-Check entscheidet die Unparteiische Olofsson auf Tätlichkeit und Elfmeter. Deutschland ab sofort in Rückstand und Unterzahl. ran-Note: 5

Janina Minge Führt die DFB-Elf als Kapitänin aufs Feld. Sollte eigentlich eine Hybridrolle vor der Abwehr einnehmen, bei der sie sich gegen den Ball in die Fünferkette fallen lässt. Doch nach Hendrichs Platzverweis sind diese Pläne hinfällig. Rückt schließlich in die Viererkette. Geht körperlich komplett an die Grenze. Klärt mehrfach souverän - auch im letzten Moment. Beweist auch immer wieder gutes Auge. Mit einer Schrecksekunde in der 103. Minute, als sie mit einem abgefälschten Ball Berger zur Traumparade zwingt. Bleibt im Elfmeterschießen als erste Schützin cool. ran-Note: 2

Rebecca Knaak Ab dem Platzverweis mit einer Kampfleistung. Klärt robust, rettet in der 45. Minute nach einem Konter im Strafraum vor Katoto. Ist mit der schnellen Cascarino auch mal überfordert. Insgesamt aber viel stabiler als zuletzt. Verwandelt im Elfmeterschießen eiskalt. ran-Note: 3

Sarai Linder Setzt gleich zu Beginn mit einem starken Zweikampf gegen Cascarino eine Duftmarke, muss unmittelbar darauf am Fuß behandelt werden. Wird in der 21. Minute angeschlagen ausgewechselt. Für sie kommt Kleinherne. ran-Note: keine Bewertung

Sjoeke Nüsken Licht und Schatten. Kämpferisch, wie die gesamte deutsche Mannschaft. Verwandelt in Unterzahl Bühls Ecke mit einem gefühlvollen Kopfball am ersten Pfosten ins lange Eck. Verschießt in der 69. Minute dann aber einen Elfmeter zum möglichen 2:1. Machts im Elfmeterschießen am Ende besser und trifft. ran-Note: 3

Elisa Senß In der ersten halben Stunde ohne Bindung zum Spiel. Ist in Unterzahl mehr involviert. Klärt kurz nach der Pause bei einem Freistoß der Französinnen. Hat gegen die schnelle Cascarino das ein oder andere Mal das Nachsehen. Trotzdem Teil einer starken kämpferischen Kollektiv-Leistung in Unterzahl. In Minute 120 ausgewechselt. ran-Note: 3

Franziska Kett Gibt ihr EM-Debüt und ersetzt Laura Freigang. Bringt eine Portion Unbekümmertheit mit. Kämpferisch und präsent. Verteidigt in der 64. Minute aufmerksam gegen Cascarino. Wird in der 114. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3

Jule Brand Wie schon im gesamten Turnier das absolute Herzstück des deutschen Spiels. Ist überall zu finden, sowohl offensiv als auch defensiv: blockt, grätscht, schließt ab, kommt ihren Teamkolleginnen zu Hilfe, ist quasi überall zu finden. Gewinnt nahezu jeden Zweikampf, geht dabei manchmal auch etwas zu robust zu Werke. Auch offensiv ist sie an jeder Aktion beteiligt, holt einen Elfmeter heraus, den Nüsken nicht verwandeln kann. Auch in der Verlängerung mit unglaublicher Energie. Zeigt in allen Belangen eine bärenstarke Leistung. Geht in der 120. Minute vom Platz. ran-Note: 1

Giovanna Hoffmann Ackert von Minute eins, ist physisch gewohnt stark und fällt mit einer harten Zweikampfführung auf. Steckt aber auch selbst viel ein. Wird oft mit langen Bällen gesucht, kommt trotzdem zu wenig Chancen, was auch an der Unterzahl-Situation liegt. Holt allerdings die entscheidende Ecke zum 1:1 heraus. Wird in der Nachspielzeit für Schüller ausgewechselt. ran-Note: 2

Klara Bühl Erobert Bälle und überzeugt durch schnelles Umschaltspiel. Wird von Brand immer wieder gut in Szene gesetzt. Ihre Ecke führt zum Ausgleichstreffer durch Nüsken. Selbst im Abschluss etwas glücklos aber insgesamt, wie die komplette Mannschaft, kämpferisch bockstark, kann nur leider ihre Schnelligkeit nicht ausspielen. Als sechste Schützin im Elfmeterschießen erfolgreich. ran-Note: 2

Sophia Kleinherne Kommt in der 21. Minute für die verletzte Linder. Bissig in der Zweikampfführung, offenbart aber auch Schwächen. Wäre beim Abseitstor der Französinnen in der 40. Minute gegen Cascarino zu spät gekommen. Ist manchmal den Schritt zu spät. ran-Note: 3

Lea Schüller Kommt in der 99. Minute für Hoffmann ins Spiel. Wird sofort von Brand gesucht, allerdings ohne Erfolg. Bleibt in der Verlängerung eher unauffällig, weil die deutsche Mannschaft auch mehr mit Defensivarbeit beschäftigt ist. ran-Note: 4

Selina Cerci In der 114. Minute für Kett eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung

Linda Dallmann Kommt in der 120. Minute für Jule Brand. Verwandelt im Elfmeterschießen mutig und sicher. ran-Note: ohne Bewertung