Frauen-EM 2025 heute live: Das aktuelle Power Ranking vor dem Viertelfinale

Am Mittwoch geht die Frauen-EM in der Schweiz in die heiße Turnierphase. Vor dem Viertelfinale schätzt ran das Leistungsvermögen der acht verbliebenen Teams ein und erstellt das aktuelle Power Ranking.

Trotz ihres bislang sehr beherzten Auftretens und der Grande Dame Pia Sundhage an der Seitenlinie ist das Team gegen Spanien absoluter Underdog. Sie werden sich aber auch gegen die aktuellen Weltmeisterinnen teuer verkaufen und können erhobenen Hauptes die große Bühne verlassen.

Doch in ihrem ersten Viertelfinale der Verbandsgeschichte werden die Schweizerinnen keine Chance haben. Und das nicht nur weil das Team wenige Tage zuvor von einer Erkältungswelle erfasst wurde.

Die Gastgeberinnen der Frauen-EM sorgten für DEN Gänsehaut-Moment des bisherigen Turniers. Das Aus schon vor Augen, traf Riola Xhemaili im letzten Gruppenspiel gegen Finnland in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum benötigten 1:1-Unentschieden und verwandelte damit das Stadion in Genf augenblicklich in ein Tollhaus.

Den allerhöchsten Ansprüchen bei dieser EM-Endrunde genügen die Italienerinnen nicht. Dafür fehlt dem Team von Trainer Andrea Soncin vor allem die offensive Durchschlagskraft. Mit nur drei Toren haben die Italienerinnen in der Gruppenphase nur einen Treffer mehr erzielt als die Turnier-Debütantinnen aus Wales.

Denn mit Ausnahme von Spanien gehörten die Gegnerinnen in ihrer Gruppe B nicht einmal zur erweiterten europäischen Spitze. Und selbst gegen die tat sich Italien schwer. Belgien wurde mit großer Mühe 1:0 bezwungen und gegen Portugal reichte es nur zu einem mageren Remis.

Die Azzurre qualifizierten sich zwar am Ende recht locker für die Runde der letzten Acht. Das Stade de Geneve, wo ihr Viertelfinalspiel gegen Norwegen steigt, wird allerdings die Endstation der Italienerinnen in diesem Turnier sein.

Auch wenn es sich bei dieser katastrophalen Vorstellung um einen negativen Ausrutscher handeln sollte, fällt es schwer, gegen die starken Französinnen ( Sa. ab 21:00 Uhr im Livestream auf Joyn ) an einen Einzug ins Halbfinale zu glauben.

Entsprechend gereizt ist die Stimmung in der norwegischen Öffentlichkeit, die sich vor allem gegen Kapitänin Hegerberg richtet. Die habe nach der langen Abstinenz von der Nationalmannschaft kaum Bindung zum Rest des Teams und noch weniger Lust auf Abwehrarbeit, heißt es.

Die Norwegerinnen wurden ihrer Favoritenstellung in Gruppe A zwar gerecht. Wirklich überzeugen konnte das Team um Stürmerstar Ada Hegerberg aber nur selten. Schon im Auftaktspiel gegen die Schweiz mühten sie sich zu einem am Ende glücklichen 2:1-Sieg. Auch gegen Finnland und Island gab es Erfolge mit nur einem Tor Unterschied.

Zur erfolgreichen Titelverteidigung aber wird es für England in diesem Jahr nicht reichen. Dafür sind die Gegnerinnen einfach zu stark. Schon im wohl hochklassigsten Duell aller Viertelfinalspiele gegen Schweden könnte das Turnier für die Engländerinnen vorbei sein.

Über welch hohe Spielkunst das Team von Trainerin Sarina Wiegman nach wie vor verfügt, mussten die beiden übrigen Mannschaften in Gruppe D schmerzhaft erfahren. Sowohl die bei diesem Turnier enttäuschenden Niederländerinnen (4:0) als auch die tapfer kämpfenden Nachbarinnen aus Wales (6:1) hatten gegen die "Lionesses" nicht den Hauch einer Chance.

Die Titelverteidigerinnen brauchten erst einen herben Dämpfer in Gestalt einer 1:2-Auftaktniederlage gegen Frankreich, um sich richtig frei zu spielen.

In dieser Form müssen Les Bleues gegen Deutschland als klare Favoritinnen gelten. Alles andere als der Einzug ins Halbfinale wäre eine Überraschung. Dort jedoch würde aller Voraussicht nach das Über-Team aus Spanien warten - und die Hoffnungen der Französinnen auf den ersten Titel bei einem großen Turnier beenden.

Die Dominanz, die sie über weite Phasen gegen England ausübten, bekamen in der Folge auch die Waliserinnen und die Niederländerinnen zu spüren. Gegen Oranje ließ sich das Team von Trainer Laurent Bonadei auch von einem Pausen-Rückstand nicht verunsichern und gewannen am Ende noch deutlich mit 5:2.

Wie stark die Konkurrenz ist, erfuhren die Britinnen am eigenen Leib bei der schon erwähnten Auftaktniederlage gegen die Französinnen. Die wirbelten die Frauen von der Insel vor allem mit ihren schnellen und dribbelstarkem Flügelspielerinnen dermaßen durcheinander, dass ihnen regelrecht schwindelig geworden sein dürfte.

In dieser Verfassung ist ihnen ein Sieg gegen England im Viertelfinale genauso zuzutrauen wie ein Erfolg im Halbfinale - egal ob gegen Norwegen oder Italien. Dass sie aber nach ihrem bislang einzigen EM-Titel bei der allerersten Ausgabe 1984 ein weiteres Mal Europameisterinnen werden, ist allerdings zu bezweifeln.

Platz 1: Spanien

Denn im Finale würden sie höchstwahrscheinlich den Spanierinnen gegenüberstehen. Das Team von der iberischen Halbinsel ist bislang bei Europameisterschaften zwar noch nie über das Halbfinale hinausgekommen, hat sich in der Schweiz aber in einer unglaublich starken Verfassung präsentiert.

Mit insgesamt 14 Toren sind die aktuellen Weltmeisterinnen in Gruppe B an ihren Gegnerinnen nur so vorbeigerauscht. Kein Wunder, dass mit Esther Gonzalez (4 Tore) und Alexia Putellas (3) zwei Spanierinnen auch die Liste der Torschützinnen anführen.

Dazu haben sie mit der erst 18-jährigen Vicky eine der talentiertesten Spielerinnen der Welt in ihrem Kader. Trotz ihres so jungen Alters zählte sie in der Gruppenphase zu den Leistungsträgerinnen ihres Teams.

Insgesamt hat Spanien nicht nur die beste Offensive des Turniers, sondern auch den qualitativ am besten besetzten Kader, so dass der EM-Titel über nur über das Team von Trainerin Montserrat Tome geht.