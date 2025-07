Der 52-Jährige will trotz der Klatsche keine großen Änderungen an seinem Spielstil vornehmen, wie er nach der Niederlage gegen Schweden erklärte: "Es ist falsch, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nur reagieren und nur zerstören. Das liegt auch nicht in dieser Mannschaft, dass wir uns hinten reinstellen und versuchen, die Null zu halten und nichts nach vorne zu tun."

Auch Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken steckte den Kopf nicht in den Sand und schaute bereits nach vorne: "Wir wollen weiterhin um den Titel spielen. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt von dieser Mannschaft."

Dafür muss das DFB-Team allerdings Frankreich aus dem Weg räumen. Die Französinnen zeigten sich bisher in Bestform, gewann in der sogenannten Todesgruppe jedes Spiel (2:1 vs. England, 4:1 vs. Wales und 5:2 vs. die Niederlande).