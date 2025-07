Allerdings wurde sie vom VAR gebeten, sich die Szene noch einmal im Video anzuschauen. Darauf konnte man klar und deutlich das Ziehen an den Haaren erkennen.

Bei einer Hereingabe in den Strafraum zog die deutsche Abwehrspielerin ihre Gegnerin Griedge Mbock an den Haaren. Die Aktion blieb zunächst von Schiedsrichterin Tess Olofsson ungeahndet.

Früher Schock für das deutsche Team beim Viertelfinale-Krimi der Frauen-EM gegen Frankreich. Schon in der 13. Spielminute sah Kathrin Hendrich für eine außergewöhnliche Aktion die Rote Karte.

An den Haaren ziehen als "Violent Conduct"

Grund zur Beschwerde hatte die Deutsche nach ihrer Aktion allerdings mitnichten. "Es ist ein sogenannter 'Violent Conduct'. Haare ziehen ist, wie, wenn ich jemandem eine scheuern würde", erläuterte TV-Expertin Kathrin Lehmann im "ZDF".

Das "gewalttätige Verhalten", welches Lehmann thematisierte, wird in den Regularien der IFAB (International Football Association Board, Anm.d.Red.) klar definiert. So liegt jenes Verhalten vor, wenn eine Spielerin "übermäßige Kraft oder Brutalität anwendet oder zu verwenden versucht, wenn er nicht um den Ball kämpft, oder gegen einen Mitspieler, Mannschaftsoffiziellen, Schiedsrichter, Zuschauer oder eine andere Person."

Weil sich das Vergehen zudem im Strafraum abspielte, war auch der folgende Elfmeter, den Grace Geyoro zum 1:0 verwandelte, unvermeidbar. Am Ende aber setzte sich das DFB-Team dennoch in einem denkwürdigen Spiel mit 6:5 im Elfmeterschießen durch.

Am Tag danach hat DFB-Sportdirektorin Nia Künzer Hendrich in Schutz genommen. "Wir möchten auf jeden Fall unterstreichen, dass keine Absicht vorliegt und Kathy beim Versuch, Kontakt aufzunehmen in der Box, durch die Haare streift und dabei hängen geblieben ist", sagte Künzer.

Die TV-Bilder sollen laut Künzer zudem zeigen, dass Hendrich in der viel diskutierten Szene nicht in Richtung von Griedge Mbock schaue. Die so erfahrene 33-Jährige sei "natürlich super enttäuscht, und es tut ihr auch leid", erklärte die Weltmeisterin von 2003 weiter.