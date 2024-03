DFB-Team: Keeper Manuel Neuer muss verletzt abreisen

Olivier Giroud (AC Mailand)

Wie "The Athletic" berichtet, will der Los Angeles FC aus der MLS Stürmerstar Olivier Giroud verpflichten. Der 37-Jährige spielt immer noch eine tragende Rolle, sowohl bei der AC Mailand als auch bei der französischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag bei den Rossonieri endet im Juni. In 26 Ligaspielen in dieser Saison erzielte Giroud zwölf Tore und acht Assists. © AFLOSPORT