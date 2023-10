DFB-Team: Joshua Kimmich fehlt im Training

Anzeige

Julian Nagelsmann hat beim Training der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag in Foxborough auf Joshua Kimmich vom FC Bayern München verzichten müssen.

Joshua Kimmich fehlte dem DFB-Team im Training wegen einer leichten Erkältung, wohnte der Einheit auf dem Gelände von MLS-Klub New England Revolution aber eingemummelt in eine dicke schwarze Jacke bei.

Kimmichs Einsatz beim Debüt des neuen Bundestrainers Nagelsmann am Samstag (21.00 Uhr) in Hartford gegen die USA sei nicht gefährdet, hieß es vonseiten des DFB. Das Abschlusstraining für die Begegnung findet am Freitagvormittag noch in Foxborough statt. Für Mittwoch (2.00 Uhr) ist das zweite Spiel der USA-Reise gegen Mexiko in Philadelphia angesetzt.