DFB-News im Ticker - Pascal Groß sieht keine verschärfte Rivalität mit Joshua Kimmich

Für das DFB-Team gibt es zum Jahresabschluss noch Testspiele gegen die Türkei und Österreich. ran dokumentiert alle Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft im News-Ticker. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft zuletzt unter Julian Nagelsmann einen Neustart während der Nordamerika-Reise hinlegte, geht es nun für das DFB-Team und den neuen Bundestrainer um einen gelungenen Jahresabschluss. Deutschland trifft demnächst auf die Türkei (Samstag, 18. November, ab 20:45 Uhr im Liveticker) sowie auswärts auf Österreich (Dienstag, 21. November, ab 20:45 Uhr im Liveticker), bevor im Jahr 2024 dann die finale Vorbereitung auf die Heim-EM beginnt. ran fasst die Entwicklungen rund um die letzten beiden Länderspiele des Jahres zusammen.

+++ 16. November, 13:15 Uhr: Pascal Groß über Joshua Kimmich und das Türkei-Spiel +++ Pascal Groß sieht keine verschärfte Rivalität mit Joshua Kimmich, obwohl beide um die Position im defensiven Mittelfeld kämpfen. "Wir gehen ganz normal miteinander um. Auf meiner Position haben wir mit Ilkay, Joshua, Leon und mir vier gute Spieler. Derjenige, der spielt, soll sein Bestes geben. Und die anderen werden ihn immer unterstützen." Der Profi von Premier-League-Klub Brighton freut sich auf das Länderspiel gegen die Türkei. "Mit Ilkay (Gündogan; Anm. d Red.) haben wir noch nicht über das Spiel gesprochen. Für ihn ist es natürlich besonders. Politisch interessiert es mich überhaupt nicht. Es ist eine große Chance, in Berlin ein Länderspiel zu gewinnen. Darauf liegt mein Hauptaugenmerk."

+++ 16. November, 13:05 Uhr: Jonathan Tah über seine Saison und Abwehrprobleme +++ Vor dem Spiel gegen die Türkei am Samstag standen Jonathan Tah und Pascal Groß in der täglichen Pressekonferenz Rede und Antwort. Auf die ran-Frage, ob er seine beste Saison bislang spiele, sagte Tah: "Wenn man so sagen möchte, war das der beste Saisonstart. Es geht darum, dieses Level zu halten. Der Trainer (von Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, Anm. d. Red.) spielt dabei eine sehr große Rolle. Er versucht, das Lob von außen so weit wie möglich von der Mannschaft wegzuhalten. Er sagt uns jeden Tag, was wir besser machen können." Zur Abwehrproblematik in der Nationalelf sagte der 27-jährige Verteidiger: "Wir kriegen zu viele Gegentore. Das ist aber immer was Mannschaftstaktisches, was wir als Mannschaft beheben müssen. Vor allem daran arbeiten wir in diesem Lehrgang viel. "

+++ 16. November, 12:25 Uhr: Nagelsmann will Kimmich angeblich nur im Mittelfeld einsetzen +++ Wie die "Bild"-Zeitung vermeldet, hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei Joshua Kimmich auf eine Position festgelegt. Demnach habe der Coach "intern klargemacht", dass er den Bayern-Star im defensiven Mittelfeld einsetzen wolle. Dort sieht sich auch der Spieler selbst am besten aufgehoben. Pascal Groß sagte auf ran-Nachfrage dazu auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die Türkei: "Wir haben einige Mittelfeldspieler. Der der spielt, wird unterstützt. Mehr gibt’s für mich dazu nicht zu sagen." In der Vergangenheit gab es in der Öffentlichkeit immer wieder Diskussionen, welche Rolle Kimmich einnehmen soll. Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick ließ den 28-Jährigen größtenteils in der Zentrale agieren, beorderte ihn allerdings auch das ein oder andere Mal nach rechts hinten. Damit soll nun endgültig Schluss sein.

+++ 15. November, 17:36 Uhr: Nagelsmann wohl sauer auf Adeyemi +++ Wie die "Bild" berichtet, soll die Absage von Karim Adeyemi für die anstehenden Länderspiele der deutschen U21 dem Bundestrainer Julian Nagelsmann sauer aufgestoßen sein. Demnach sehe Nagelsmann in einer Nominierung für die Nationalmannschaft sowie die dazugehörigen Nachwuchsteams als Ehre. Wie es im Bericht heißt, seien Adeyemis Chancen, im Jahr 2024 im deutschen EM-Kader zu stehen, durch seine Absage für die U21 gesunken. Der Dortmunder Profi begründete seine Absage an U21-Bundestrainer Antonio di Salvo damit, sich während der Länderspielpause bei seinem Klub künftig mehr Einsatzzeiten empfehlen zu wollen. Die deutsche U21 trifft im Rahmen der EM-Qualifikation am Freitag zuhause auf Estland (ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) und Dienstag auf Polen (ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App).

