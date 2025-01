EM 2028: ARD und ZDF übertragen wieder alle Spiele

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert. Nachdem die Sender bei der Heim-EM 2024 noch das Nachsehen gegenüber der Telekom hatten und über Sublizenzen nur einen Teil der Spiele zeigen durften, werden bei der Endrunde in Großbritannien und Irland wieder alle 51 Spiele bei den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, wie die Sender am Montag bestätigten.

Dabei bietet etwa die ARD laut eigenen Angaben Live- und Audiostreams sowie Liveticker zu jeder Partie an. Zudem sicherten sich ARD und ZDF auch die Rechte an weiteren Länderspielen des DFB-Teams: Zukünftig werden dort wieder Spiele der Nations League, der Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko und der EM-Quali für 2028 ausgestrahlt.

In den vergangenen Jahren hielt unter anderem RTL Rechte für Nations-League-Partien. Schon das Viertelfinal-Hinspiel der Nationenliga am 20. März in Mailand gegen Italien wird in der ARD gezeigt.