Harder und Eriksson: Respekt vor "Geisterteam" DFB und Bühl

Pernille Harder und Magdalena Eriksson gehen mit großem Respekt in die Fußball-EM mit den Gruppenspielen gegen die deutsche Nationalmannschaft. "Wir hatten schon bei der letzten EM das Vergnügen, und das war nicht lustig", sagte die Dänin Harder mit Blick auf das 0:4 gegen die DFB-Auswahl 2022 im SID-Doppelinterview. Ihre Verlobte Eriksson, die für Schweden spielt, ergänzte: "Deutschland wurde immer unser 'Geisterteam' genannt (spöklag, dt. Angstgegner), weil wir sie bis 2019 noch nie bei einer Meisterschaft rausgeworfen haben. Wir wissen also, wie schwer es ist."

Harder hofft, dass sie und ihre Däninnen sich im zweiten Gruppenspiel am 8. Juli in Basel "zumindest spielerisch an ihnen revanchieren können. Wir wissen, dass Deutschland sehr stark ist. Es geht schnell, und es ist schwierig, gegen sie zu spielen. Und sie haben viele gute Einzelspielerinnen. Aber wir wissen auch, dass wir gegen sie gewinnen können." Das war zuletzt in der Nations League (2:0) der Fall. "Es ist also nicht unmöglich", betonte Harder.

Eriksson meinte, Schweden habe "großen Respekt" vor Deutschland, dem Gegner im Vorrundenfinale am 12. Juli in Zürich. "Ich denke, es wird eine schwere, spannende Gruppe. Wir sollten auch Polen nicht vergessen. Denn sie haben auch einige gute Spielerinnen und eine gute Dynamik in ihrer Nationalmannschaft."

Stürmerin Harder begrüßt, dass sie nicht mehr gegen die im vergangenen Herbst aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Marina Hegering ran muss. "Um ehrlich zu sein, habe ich nie gerne gegen sie gespielt. Ich bin froh, dass sie nicht mehr dabei ist, weil sie eine gute Verteidigerin ist, eine harte Gegnerin."

Als Abwehrspielerin, bekannte Harder, hätte sie zudem "Angst vor Klara Bühl", die wie sie und Eriksson (beide 32) beim Double-Gewinner FC Bayern spielt. "Genau das habe ich mir auch gedacht", ergänzte Eriksson: "Wie sie jetzt spielt, scheint sie unaufhaltsam."

Wer auch immer als Außenverteidigerin gegen Bühl spiele, "wird ein schweres Spiel für Schweden haben. Ich werde versuchen, dieser Außenverteidigerin so viele Informationen wie möglich zu geben", ergänzte Eriksson, betonte aber: "Wenn Klara erst einmal in Fahrt kommt, ist sie schwer zu stoppen."